Тбилиси, , 08:15 — REGNUM Члены оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» 16 сентября провели в Тбилиси акцию протеста возле здания Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. Об этом сообщает лидер партии Зураб Джапаридзе в соцсети Facebook.

Тбилиси

Протест вызван обнародованием сведений о слежке за священнослужителями Грузинской православной церкви. В ходе акции протестующие подогнали свой автомобиль Skoda Octavia и разбили его кувалдами. Джапаридзе пояснил, что служебные автомобили СГБ обычно этой марки.

«Этот Мордор должен быть разрушен точно так же, как сейчас, будет разнесён их символ Skoda Octavia», — заявил лидер партии.

Сотрудники полиции, подошедшие на место, призывали протестующих прекратить крушить машину, так как могли пострадать прохожие. В результате двоих участников акции задержали.

В пресс-службе МВД позже сообщили, что задержанных обвинили в административных правонарушениях по статьям «Мелкое хулиганство» и «Неподчинение законному требованию сотрудника полиции».

Напомним, ранее в интернете были обнародованы сотни досье скрытой слежки за высокопоставленными священнослужителями Грузинской православной церкви, а также за политиками и журналистами, с которыми те встречались. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники Службы государственной безопасности Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Гахария ответил на обвинения в причастности к слежке за гражданами Грузии