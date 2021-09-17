Москва, 17 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 59-й минуте защитник «Локомотива» Наир Тикнизян нарушил правила в своей штрафной площади и был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. Счёт открыл полузащитник «Марселя» Дженгиз Ундер, реализовавший пенальти.

Тем не менее, «Локомотив» в меньшинстве смог уйти от поражения. На 89-й минуте вышедший на замену хавбек Фаустино Анджорин восстановил равновесие.

Во втором туре «Марсель» примет на своём поле турецкий «Галатасарай», а «Локомотив» на выезде сыграет с римским «Лацио». Матчи пройдут 30 сентября.