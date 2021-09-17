Иркутск, , 08:14 — REGNUM В Иркутской области сегодня, 17 сентября, в связи с выборами, впервые открылся Центр общественного наблюдения. Как сообщает пресс-служба областного правительства, там организовано круглосуточное видеонаблюдение за избирательными участками, расположенными на территории муниципальных образований Приангарья.

Выборы в Иркутской области Пресс-служба правительства Приангарья

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В одном из залов находится видеопанель из восьми экранов для прямого эфира с избирательных участков и территориальных избирательных комиссий. На каждой одновременно будут идти кадры с четырех участков.

«Если возникнет необходимость, то можно детально рассмотреть спорную ситуацию. Выборы должны пройти в правовом поле с уважением ко всем участникам избирательного процесса», — пояснил иркутский губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17−19 сентября 2021 года в Приангарье помимо выборов депутатов госдумы РФ, назначены 92 кампании: довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний.

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