Нальчик, , 08:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии дан старт выборам депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва и в парламент региона. Голосование в республике пройдет на 355 участках. В 08:00 они были открыты для избирателей.

Выборы ИА REGNUM

В выборах депутатов Госдумы России восьмого созыва в Кабардино-Балкарии участвуют семь партий (всего на выборы зарегистрированы списки 14 российских партий). Кроме того, в течение трех выборных дней будут избраны депутаты совета местного самоуправления в городах Нальчик, Баксан и Прохладный, а также депутаты населенных пунктов в девяти районах.

Проведение голосования в регионе будут обеспечивать 13 территориальных избирательных комиссий. За ходом голосования будут следить 710 наблюдателей. На 280 избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения, на остальных 75 участках — видеорегистраторы.

Численность избирателей Кабардино-Балкарии, по данным регионального избиркома на 1 июля 2021 года, составляет 539 608 человек.

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