Салехард, 17 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. На Ямале проводится проверка информации о выделении многодетным семьям из Салехарда земельных участков на болоте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

ИА REGNUM Участок земли для многодетных

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц горадминистрации при выделении многодетным семьям земельных участков на территории садового товарищества «Удача-1».

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечают в надзорном ведомстве.