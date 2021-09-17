Москва, 17 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Рубль 16 сентября отступил к уровню до 72,50 руб. на фоне общего укрепления доллара и ухода от риска, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деньги

Доллар стал активно дорожать с открытия европейской сессии и усилил свои позиции после выхода сильной статистики по розничным продажам в США.

Данные показали, что розничные продажи в августе выросли на 0,7%, вопреки прогнозам о падении на 0,8%. Без учета автомобилей продажи подскочили на 1,8% по сравнению с ожиданиями роста на 0,2%.

Трейдеры отреагировали покупками доллара из-за беспокойства, что позитивные данные заставят ФРС быстрее сократить стимулирующие меры. Американские индексы SP500 и DJIA закрылись снижением в преддверии сегодняшнего истечения срока действия опционов и фьючерсов, известного как «тройное колдовство» (день, когда контракты на фьючерсы на фондовые индексы, опционы на фондовые индексы и опционы на акции истекают одновременно).

По итогам дня рубль закрылся в минусе против американского доллара. Пара доллар/рубль повысилась на 0,32%, до 72,50 руб. К единой валюте рубль подешевел на 3 коп., до 85,40 руб., к британцу наоборот подорожал на 3 коп., до 100,04 руб.

Сегодня, 17 сентября, на торгах в Азии нефть стоит $75,50. Нефть торгуется на максимальных уровнях оказывая поддержку нацвалюты. Также начался налоговый период.

Спрос на рублевую ликвидность поддержит рубль до 25 сентября. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 72.50 руб.

На ближайшие три торговых дня цель сохраняется на уровне 71,80 руб. Перед выходными рубль может ослабнуть до 72,80 руб.

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