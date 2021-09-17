Пекин, 17 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Производитель электромобилей Xpeng Motors представил на китайском авторынке электрический седан P5. Об этом сообщается на сайте издания Pnzdrive.

Электроседан Xpeng P5

Для покупки в КНР доступны шесть вариантов исполнения P5.

Если в начальной комплектации у автомобиля нет системы полуавтономного управления, то в топовой версии модель получила последнюю версию автопилота XPilot. В его состав входят два лидара, способные обнаруживать предметы на дальности до 150 метров.

Под капотом модели «трудится» электромотор максимальной производительностью 210 л. с. (310 Нм). Питаться силовой агрегат будет от аккумулятора на 55,9 кВт/ч либо от батареи на 71,4 кВт/ч. Дальность хода топовой версии автомобиля составляет 600 км.

Стоимость новинки составляет от 157,9 тыс. юаней (около 1,7 млн рублей).

Ранее компания Xpeng представила рестайлинговую версию компактного кроссовера G3 с продвинутым автопилотом XPilot 2.5. Машина также имеет самую передовую интеллектуальную операционную систему, а также голосовой помощник, который умеет распознавать речь и вести разговор.

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