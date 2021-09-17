Казань, , 08:47 — REGNUM В Татарии с 08:00 открыли 2810 избирательных участков. Все они будут охвачены видеонаблюдением за исключением 46 временных, которые размещены на территории больниц, роддомов, санаториев, следственных изоляторов. Фактический охват видеонаблюдением избирательных комиссий республики составит 98%, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

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На осенних выборах-2021 только в Татарии будут работать свыше 5 тыс. камер видеонаблюдения. Обучение к предстоящим выборам прошли 22 тыс. членов избиркомов.

С 17 по 19 сентября в Татарии выберут депутатов Госдумы РФ, пройдут дополнительные выборы в Госсовет РТ в Азинском (Казань) и Студенческом (Нижнекамск) избирательных округах, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 43-х районах республики.

ИА REGNUM ранее сообщало, на Камчатке 17 сентября, в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания края, скандал произошёл на избирательном участке, расположенном в здании школы №42.

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