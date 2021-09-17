Уфа, 17 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Центр общественного наблюдения Башкирии за выборами 2021 года открылся в республике. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Сообщается, что центр начал работу в здании Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури. Работа здесь будет идти круглосуточно с 8:00 часов 17 сентября по 19 сентября включительно.

«Организационное обеспечение деятельности ЦОН осуществляется Общественной палатой Республики Башкортостан. В центре расположено восемь больших экранов, на которых организована прямая трансляция с камер наблюдения, установленных в избирательных участках», — говорится в сообщении пресс-службы.

В центре оборудовано 20 автоматизированных рабочих мест. Наблюдать за голосованием на избирательных участках отсюда можно в режиме реального времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму.