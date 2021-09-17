Черкесск, 17 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 17 сентября дан старт выборам, которые в 2021 году пройдут в течение трех дней. Ровно в 08:00 открылись все избирательные участки. Всего в Карачаево-Черкесии будет работать 249 избирательных участков, сообщили в региональном избиркоме. Численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 300 137 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Жители республики, как и всей страны, будут голосовать за депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва. Помимо этого, в единый день голосования парламент республики изберет нового главу субъекта РФ. По представлению президента РФ Владимира Путина депутатам предстоит проголосовать за одну из трех кандидатур: ныне действующего главы КЧР Рашида Темрезова и двух депутатов парламента Рената Акбаева («Справедливая Россия») и Олега Жедяева (ЛДПР).

Кроме того, назначены выборы представителей советов органов муниципальных образований в четырех районах: Адыге-Хабльском, Карачаевском, Прикубанском и Усть-Джегутинском. Будут выбраны депутаты в Адыге-Хабльском Апсуанском, Каменномостском, Нижне-Маринском, Майском, Важненском, Эльтаркачском, Сары-Тюзском сельских поселениях. Голосование будет проходить в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября. За ходом избирательного процесса можно будет наблюдать в онлайн-режиме. На 103 из участков организовано видеонаблюдение в круглосуточном режиме, на остальных установлены видеорегистраторы.

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