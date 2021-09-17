Южно-Сахалинск, 17 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. На Сахалине и Курилах явка избирателей к 15:00 по местному времени (07:00 мск) на выборах депутатов Государственной думы РФ составила почти 10%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме.

Все на выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Читайте также: На Камчатке к 15:00 явка на выборах депутатов Госдумы превысила 12%

На избирательные участки пришли уже 9,31%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке к 15:00 17 сентября на выборах депутатов Государственной думы проголосовали 29 480 человек или 12,71%.