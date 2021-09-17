Екатеринбург, 17 сентября 2021, 08:07 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в голосовании за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Заксобрания Свердловской области. Глава города проголосовал на избирательном участке в ФОК «Факел».
Руководитель появился на участке в 8:45 утра. Орлов удивился высокой явке на выборы.
«Активность высокая. Людей достаточно много с начала работы избирательного участка», — сказал мэр.
Выборы проходят 17, 18 и 19 сентября.
Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале открылись избирательные участки