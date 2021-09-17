Екатеринбург, 17 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в голосовании за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Заксобрания Свердловской области. Глава города проголосовал на избирательном участке в ФОК «Факел».

Екатеринбург.рф, фото Алины Шешеня Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на голосовании 17 сентября 2021 года

Руководитель появился на участке в 8:45 утра. Орлов удивился высокой явке на выборы.

«Активность высокая. Людей достаточно много с начала работы избирательного участка», — сказал мэр.

Выборы проходят 17, 18 и 19 сентября.