Биробиджан, 17 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Еврейской автономии явка на 11:00 местного времени (04:00 мск) составила 6,04%. К этому времени проголосовал 7591 житель региона, пишет 17 сентября телеграм-канал Новости ЕАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Самые активные на выборах — жители Биробиджанского (проголосовали 8,28% избирателей) и Ленинского (7,66%) районов, а также столицы региона Биробиджана — 3872 проголосовавших и 6,74%. Самая низкая явка в Смидовичском районе — 3,44%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в ЕАО открылись 182 избирательных участка, 38 из них находятся в столице региона Биробиджане.