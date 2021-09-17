Чита, 17 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 17 сентября привиты 336 085 человек (+837 за сутки). Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

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Завершили вакцинацию 314 164 человека (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной) (+1382 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, сделать прививку можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации.

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