Уфа, , 08:00 — REGNUM Голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на других выборах началось с 8:00 часов 17 сентября в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии по Башкирии.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что в республике кроме выборов депутатов Госдумы, проходят дополнительные выборы депутатов госсобрания шестого созыва по Буйскому №55, Краснохолмскому №43 и Толбазинскому №29 избирательным округам. Также проходят основные выборы депутатов Совета сельского поселения Юматовский сельсовет Уфимского района, депутатов Советов городских поселений город Бирск и город Белорецк, депутатов Совета городского округа город Уфа, а также дополнительные выборы депутатов муниципалитетов, сельских и городских поселений Башкирии.

«Всего 175 кампаний, в ходе которых должны быть замещены 312 мандатов без учета их распределения между федеральными списками. В выборах депутатов Государственной думы участвуют 14 политических партий, в региональных группах в республике они выдвинули 93 кандидата», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Башкирии с 8:00 до 20:00 часов по местному времени будут работать 3364 участковых избирательных комиссий. В списки избирателей в Башкирии внесено 3 млн 2 тысячи 327 человек.