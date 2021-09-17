Красноярск, 17 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы и регионального Законодательного собрания продолжается в Красноярском крае.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM 17 сентября в краевом правительстве, в регионе организовано 2135 избирательных участков. Ещё 26 создано дополнительно в местах временного пребывания граждан (больницы, вокзалы, СИЗО).

Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. На них присутствуют около 5 тысяч наблюдателей.

Напомним, также в городах, районах и сельсоветах края пройдёт 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.