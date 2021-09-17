Кызыл, 17 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Туве постановлением от 13 сентября установлен размер прожиточного минимума на 2022 год. Согласно документу, средняя величина на душу населения составит 12 070 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

Добавим, что в 2021 году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 494 рубля.

«Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит — 13 156 рублей, а для пенсионеров — 10 380 рублей. Для детей прожиточный минимум составит 12 518 рублей», — добавили в правительстве.

Как отмечается, прожиточный минимум — это стоимость потребительской корзины, включающей основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги.