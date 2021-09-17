Пермь, , 08:21 — REGNUM В Пермском крае избирком уточнил число открытых 17 сентября избирательных участков. Утром начали работать 1790 избирательных участков: 1758 постоянных и 32 временных.

Выборы Clker-Free-Vector-Images

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Стоит отметить, планировалось к открытию 38 временных участков. Однако, как пояснили в крайизбиркоме, из-за карантина в больницах по причине COVID-19 от шести участков пришлось отказаться.

Напомним, с 17 по 19 сентября пермяки должны выбрать депутатов Госдумы РФ, Заксобрания и ряд городских дум.