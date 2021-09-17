Чита, 17 сентября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В первый день голосования председатель совета ветеранов Забайкальского края Иван Иванович Печенин побывал на избирательном участке в Чите и отметил важность своего личного участия в процессе выборов. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья Председатель совета ветеранов Забайкальского края Иван Иванович Печенин

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«Я — гражданин Российской Федерации и я обязан был прийти на голосование и выполнить свой конституционный долг», — сказал ветеран.

На избирательном участке в школе №2 Иван Печенин отметил, что увидел много молодежи, пришедшей сделать свой выбор, и порадовался:

«Часто слышу от стариков, что молодежь нынче пошла другая! Но я с ними не согласен. Молодежь сегодня именно такая, какая надо! Посмотрите на них — они ведут себя правильно, готовы высказывать своё мнение, делать правильный выбор и защищать нашу Родину так, как делали это мы!».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Забайкалье смогут проголосовать более 780,6 тысячи избирателей, из них более 243,3 тысячи находятся в Чите. В регионе организованы выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания, 176 муниципальных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

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