Лондон, 17 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Производство удобрений приостановили два завода на севере Англии из-за ситуации с ростом цен на газ в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе американской компании CF Industries, владеющей указанными предприятиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Речь идет о фабриках в Биллингиме и Инсе. В CF Industries не могут уточнить точных сроков возобновления их работы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 сентября британское издание Daily Express сообщило о том, что сокращение поставок газа и небывалый рост стоимости голубого топливо указывает на приближение газового кризиса в ЕС, который может привести к его дефициту уже в предстоящие зимние месяцы.