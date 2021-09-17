Якутск, 17 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Основными заболевшими коронавирусом в Якутии являются дети и беременные женщины. Об этом заявила председатель правительства региона Ольга Балабкина, озвучивая данные о количестве новых больных за сутки (172 человека), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в оперативном штабе республики.

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У беременных COVID-19 протекает тяжело. Ольга Балабкина призвала близких беречь женщин, которые ждут ребёнка.

«Ещё раз обращаю внимание на окружение беременных. Сохраняя себя, сохраняйте и вторую половинку и будущего ребенка. Сегодня особо важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и защищать тех, кто не имеет иммунной защиты в виде вакцинации», — призвала зампред правительства Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев 16 сентября заявил, что для детей последствия COVID-19 могут стать фатальными. По его словам, дети в регионе начали тяжело переносить инфекцию.