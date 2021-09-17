Петропавловск-Камчатский, 17 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. На Камчатке к 15:00 17 сентября на выборах депутатов Государственной думы проголосовали 29 480 человек или 12,71%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные, опубликованные на сайте ЦИК РФ.

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Самая большая явка зафиксирована в Пенжинском районе края — к 15:00 проголосовали 52% избирателей (778 человек). Низкую активность показывают жители Карагинского района, где явка составила всего 10,8% (316 человек). В столице региона Петропавловске-Камчатском явка на выборах федерального значения к 15:00 составила всего 7,8% (10 166 человек). Почти 100-процентная явка зарегистрирована на судовом избирательном участке Петропавловска-Камчатского, где проголосовали 6649 избирателей.

На выборах депутатов Законодательного собрания Камчатки, которые также проходят в крае в эти дни, 17 сентября к 15:00 явка избирателей составила 11,41% (26 057 человек)

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии в первый день голосования настолько активны, что у входа на некоторые участки избиратели стоят в очереди. Фото достаточно большого скопления людей возле избирательного участка в Якутске опубликовал 17 сентября телеграм-канал Якутия 2100.