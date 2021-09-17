Ульяновск, 17 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за последние сутки, 16 сентября, в регионе официально выявлено 292 носителя коронавируса. Напомним, что ранее трое суток подряд выявляли по 287 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области провели 1 181 541 лабораторное исследование. Под медицинским наблюдением остаются 14 520 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 78 763 случая заражения коронавирусом, вылечились 70 252 пациента, умер 2451 человек.