Красногорск, 17 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В 8:00 по московскому времени открылись избирательные участки в Московской области, передаёт 17 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Жители региона смогут отдать свой голос на выборах в Государственную думу VIII созыва, а также выборах в Московскую областную думу VII созыва. Согласно решению Центральной избирательной комиссии РФ, голосование впервые будет проходить на протяжении трёх дней. Сразу после закрытия участков 19 сентября начнётся подсчёт голосов.

Всего в регионе зарегистрировано свыше 5,8 млн избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке 17 сентября в 8:00 по местному времени и в 23:00 16 сентября по московскому открылись избирательные участки для трёхдневного голосования.