Анадырь, , 07:56 — REGNUM На Чукотке к 12:00 по местному времени (03:00 мск) 17 сентября проголосовали более 5 тыс. избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Чукотка. Инчоун © Андрей Шапран

Всего в списках числится 30 507 избирателей.

Все участки открылись вовремя, процесс голосования идёт штатно, все 55 участков оборудованы видеонаблюдением, из них с трансляцией в сеть интернет — 12 участков и семь территориальных избирательных комиссий. На остальных участках осуществляется видеонаблюдение в режиме видеозаписи и видеорегистрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке 17 сентября идёт голосование на всех 55 избирательных участках. На 09:00 местного времени (00:00 мск) в округе проголосовали более двух тысяч человек.