Станут ли иностранными агентами НКО Южной Осетии, финансируемые из РФ - эксперт о новом законе
Москва, 7 апреля, 2014, 14:08 — ИА Регнум. Если в РФ терминология "иностранный агент" приемлема по отношению к некоммерческим организациям, есть к кому и чему ее применять, то по Южной Осетии нужны разъяснения. Об этом ИА REGNUM заявил лидер югоосетинской общественной организации "Твой выбор, Осетия"
Правительство РЮО одобрило новую редакцию закона "О некоммерческих организациях", которая вводит понятие "НКО, выполняющая функции иностранного агента", в отношении организаций, получающих финансирование из-за рубежа.
Законопроект направлен в парламент, но пока не принят. Джуссоев считает, что "будет несколько чтений, и будут изменения". По его мнению, нужно будет, например, определиться с тем, будут ли считаться иностранными агентами организации, работающие на российские гранты. "Прежде, чем принимать подобные законы, надо определиться с государственной политикой в отношении НКО, нужны ли они, в какой сфере, в каком количестве и на какие деньги они будут осуществлять свою деятельность", - заявил эксперт.
По словам и.о. министра юстиции республики
В России в 2013 году был принят закон, который обязал участвующие в политической деятельности, финансируемые из-за рубежа НКО регистрироваться в качестве иностранных агентов. Сейчас в реестре иностранных агентов значится одна организация.
"Принимая новый закон о НКО, РФ создало механизм формирования и получения грантов, общественным организациям РФ был дан посыл в каком направлении хотелось бы видеть работу НКО, проводилось множество встреч и круглых столов с участием первых лиц государства. Также
У общественных организаций РЮО очень интересная и поучительная история развития, отметил он. "В советское время в Южной Осетии, как и везде, общественные организации занимались прежде всего общественным контролем. После развала СССР, до 1993-94 годов, это были гуманитарные программы, не нами писаные, но нами исполняемые. Такие, как получение и распределение гуманитарной помощи. Например, датская НКО "
Последовательность, сказал Джуссоев, была следующая: "Первое, это приход гуманитарных организаций и решение гуманитарных проблем, беженцы их распределение, питание и т.д. Вслед за этим или параллельно должны были приходить организации, работающие по программам развития. Параллельно велась работа с журналистами и выбранными на всевозможных и разноформатных встречах активистами. Форма работы, это создание неправительственных организаций". Параллельно, напомнил Джуссоев, шел переговорный процесс, который должен был по плану Запада и Грузии закончиться вхождением Южной Осетии в Грузию. Югоосетинским НПО, по его словам, отводилась роль формирования общественного мнения в сторону объединения с Грузией. Примерно такая последовательность была опубликована на Грузинском сайте Грузия-
"Идея не сработала. Люди, работающие и представляющие РЮО в этом формате, пережили войну 1989-1992 гг., многие из них были активными участниками движения сопротивления и стояли у истоков государственности РЮО. Они не стали тем мостом, каким их планировали сделать. В Южной Осетии активные контакты руководства РЮО и Грузии не приветствовались населением РЮО, в том числе и участниками общественных организаций", - отметил эксперт.
"В дальнейшем НПО-сектор стал просто бизнесом с отдельными элементами роста и самообразования, руководство РЮО тогда получало дивиденды с больших и денежно ёмких программ по беженцам и отдельным проектам по развитию. Также многое сделанное на западные деньги преподносилось как достижение властей", - сказал Джуссоев.
"Грузией и западными международными организациями, позиция осетин преподносилась как недоразумение, ошибка, опечатки", - добавил он.
Всех всё устраивало, пока не поменялось руководство и политика РФ, отмечает Джуссоев. "Всё то же самое позже произошло и у нас, и в Грузии. НПО-шникам - как их многие называют - приклеили ярлык предателей, за частые поездки в Грузию и на Запад, хотя вплоть до 2007 года многие чиновники РЮО, представители
В преддверии выборов политические партии говорят о строительстве государства. "Одним из атрибутов современного государства является гражданское общество, - подчеркнул Джуссоев. - Сегодняшняя неразбериха с партийным строительством, дефицитом идей у политических партий говорит о том, что государство уделяет очень мало времени и внимания такой сфере деятельности, как строительство гражданского общества. Это не надо делать на западный манер. Есть пример РФ, есть живой пример Крыма - отношение народа, общества РФ, интеллигенции РФ к позиции государства и руководства", - сказал он.
"Только в этом направлении мы должны двигаться, в этом же направлении должна создаваться наша нормативно-правовая база, исходя из интересов и потребностей нашего государства и нашего общества", - считает Джуссоев.