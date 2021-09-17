Москва, 7 апреля, 2014, 14:08 — ИА Регнум. Если в РФ терминология "иностранный агент" приемлема по отношению к некоммерческим организациям, есть к кому и чему ее применять, то по Южной Осетии нужны разъяснения. Об этом ИА REGNUM заявил лидер югоосетинской общественной организации "Твой выбор, Осетия" Алан Джуссоев , 12 лет проработавший в сфере неправительственных организаций.

Правительство РЮО одобрило новую редакцию закона "О некоммерческих организациях", которая вводит понятие "НКО, выполняющая функции иностранного агента", в отношении организаций, получающих финансирование из-за рубежа.

Законопроект направлен в парламент, но пока не принят. Джуссоев считает, что "будет несколько чтений, и будут изменения". По его мнению, нужно будет, например, определиться с тем, будут ли считаться иностранными агентами организации, работающие на российские гранты. "Прежде, чем принимать подобные законы, надо определиться с государственной политикой в отношении НКО, нужны ли они, в какой сфере, в каком количестве и на какие деньги они будут осуществлять свою деятельность", - заявил эксперт.

По словам и.о. министра юстиции республики Мурата Ванеева , для организаций - иностранных агентов будет составлен отдельный реестр, будет предусмотрена иная отчетность, более частая, чем для других НКО. Минюст может проводить и внеплановые проверки деятельности иностранных агентов. Кроме того, иностранные агенты обязаны осуществлять свою деятельность через банковские структуры РЮО. Если источник финансирования будет сокрыт, законопроект позволяет Минюсту инициировать через суд ликвидацию НКО.

В России в 2013 году был принят закон, который обязал участвующие в политической деятельности, финансируемые из-за рубежа НКО регистрироваться в качестве иностранных агентов. Сейчас в реестре иностранных агентов значится одна организация.

"Принимая новый закон о НКО, РФ создало механизм формирования и получения грантов, общественным организациям РФ был дан посыл в каком направлении хотелось бы видеть работу НКО, проводилось множество встреч и круглых столов с участием первых лиц государства. Также правительство РФ выделило на это деньги. Другими словами, была совместно выработана стратегия развития, создана альтернатива западному финансированию", - отметил Джуссоев. В нашем случае, подчеркнул он, "даже те НКО, которые есть, остаются практически без финансирования".

У общественных организаций РЮО очень интересная и поучительная история развития, отметил он. "В советское время в Южной Осетии, как и везде, общественные организации занимались прежде всего общественным контролем. После развала СССР, до 1993-94 годов, это были гуманитарные программы, не нами писаные, но нами исполняемые. Такие, как получение и распределение гуманитарной помощи. Например, датская НКО " Каритас " в 1993 году занималась завозом и распределением продуктов питания и одежды, в 1991-92 гг. к нам привезли пайки Бундесвера. Примерно с 1995 года в РЮО начали приходить такие организации как ОБСЕ и различные подразделения ООН, в это же время появились первые международные организации, которые работали в сфере конфликтологии, такие как "Caucasus links", а вслед за ними и "Международная тревога"...

Последовательность, сказал Джуссоев, была следующая: "Первое, это приход гуманитарных организаций и решение гуманитарных проблем, беженцы их распределение, питание и т.д. Вслед за этим или параллельно должны были приходить организации, работающие по программам развития. Параллельно велась работа с журналистами и выбранными на всевозможных и разноформатных встречах активистами. Форма работы, это создание неправительственных организаций". Параллельно, напомнил Джуссоев, шел переговорный процесс, который должен был по плану Запада и Грузии закончиться вхождением Южной Осетии в Грузию. Югоосетинским НПО, по его словам, отводилась роль формирования общественного мнения в сторону объединения с Грузией. Примерно такая последовательность была опубликована на Грузинском сайте Грузия- НАТО , там даже описывались строки паспортизации осетин РЮО, добавил Джуссоев.

"Идея не сработала. Люди, работающие и представляющие РЮО в этом формате, пережили войну 1989-1992 гг., многие из них были активными участниками движения сопротивления и стояли у истоков государственности РЮО. Они не стали тем мостом, каким их планировали сделать. В Южной Осетии активные контакты руководства РЮО и Грузии не приветствовались населением РЮО, в том числе и участниками общественных организаций", - отметил эксперт.

"В дальнейшем НПО-сектор стал просто бизнесом с отдельными элементами роста и самообразования, руководство РЮО тогда получало дивиденды с больших и денежно ёмких программ по беженцам и отдельным проектам по развитию. Также многое сделанное на западные деньги преподносилось как достижение властей", - сказал Джуссоев.

"Грузией и западными международными организациями, позиция осетин преподносилась как недоразумение, ошибка, опечатки", - добавил он.

Всех всё устраивало, пока не поменялось руководство и политика РФ, отмечает Джуссоев. "Всё то же самое позже произошло и у нас, и в Грузии. НПО-шникам - как их многие называют - приклеили ярлык предателей, за частые поездки в Грузию и на Запад, хотя вплоть до 2007 года многие чиновники РЮО, представители МВД РЮО выезжали в Грузию и даже приняли гражданство Грузии. Руководству нужен был наряду с реальным внешним врагом - Грузией - и внутренний враг, этим врагом негласно стали представители НКО. Хотя все задержанные в ходе спецоперации, шпионы были, как правило, сотрудниками силовых структур и получали за это деньги", - сказал Джуссоев. Многие сегодняшние парламентарии и высокие чиновники в РЮО работали в международных НПО и фондах, являлись членами бордов этих организаций, отметил он.

В преддверии выборов политические партии говорят о строительстве государства. "Одним из атрибутов современного государства является гражданское общество, - подчеркнул Джуссоев. - Сегодняшняя неразбериха с партийным строительством, дефицитом идей у политических партий говорит о том, что государство уделяет очень мало времени и внимания такой сфере деятельности, как строительство гражданского общества. Это не надо делать на западный манер. Есть пример РФ, есть живой пример Крыма - отношение народа, общества РФ, интеллигенции РФ к позиции государства и руководства", - сказал он.

"Только в этом направлении мы должны двигаться, в этом же направлении должна создаваться наша нормативно-правовая база, исходя из интересов и потребностей нашего государства и нашего общества", - считает Джуссоев.