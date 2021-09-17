Чита, 17 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Забайкалье продолжают подводить итоги трёхлетнего пребывания региона в составе Дальневосточного федерального округа. Как сообщает 17 сентября пресс-служба краевого правительства, всего на текущую дату получено уже 64 миллиарда рублей инвестиций при планируемом объёме в 206 миллиардов рублей (без учёта второй очереди Удоканского месторождения).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

За это время в крае созданы территории опережающего развития (ТОР) «Краснокаменск» и «Забайкалье». В ТОРы уже вошли 50 резидентов. Планируемый объём инвестиций — 206 миллиардов рублей без учёта второй очереди Удоканского месторождения, факт на текущую дату — 64 миллиарда рублей.

Планируется создание 10,6 тысячи рабочих мест, уже создано 1843.

В числе крупнейших проектов, реализуемыхна территории Забайкальского края — строительство разреза по добыче каменного угля на Зашуланском месторождении в Красночикойском районе, освоение Удоканского месторождения меди, Уконикского месторождения золота.

А также вывод на проектную мощность золотодобывающего предприятия на месторождении «Наседкино» в Могочинском районе, строительство горно-обогатительного комбината по производству золоторудной продукции и железной руды на месторождении «Железный кряж» в Калганском районе, освоение Аргунского и Жерлового месторождений и строительство рудника №6 на Приаргунском производственном горно-химическом объединении.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данного региона стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.

В частности, бюджет края увеличился вдвое: с 50 миллиардов до 100 миллиардов рублей. Собственные доходы выросли на 2,1 миллиарда рублей. Увеличился и региональный дорожный фонд на 1,2 миллиарда рублей.

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