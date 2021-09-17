Горно-Алтайск, 17 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Республике Алтай фиксируют рост числа пожаров в наступлением осени и понижением температуры. За последние две недели произошло 12 случаев возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Во всех случаях причиной возгораний стала неправильная эксплуатация электрооборудования и отопительных систем.

В связи с этим спасатели призвали соблюдать правила безопасности при эксплуатации печей и электронагревательных приборов, в частности, не оставлять их без присмотра.