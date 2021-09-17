В двух районах Якутии из-за COVID-19 предпримут особые меры
Якутск, 17 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Ситуация по заболеваемости COVID-19 в Якутии остаётся сложной. В двух районах республики в связи с этим будут предприняты оперативные меры, сообщила 17 сентября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
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По её данным, за сутки в Якутии выявили 172 новых случаев заражения COVID-19 (днём ранее — 174), погибли четыре человека. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 51 505 якутян, скончались — 1132.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии COVID-19 добрался до отдалённых территорий республики, где сложно оказывать медицинскую помощь, рассказал глава Якутии Айсен Николаев на пресс-конференции. По его словам, самая сложная ситуация в тех населённых пунктах, где мало вакцинированных.