Якутск, 17 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Ситуация по заболеваемости COVID-19 в Якутии остаётся сложной. В двух районах республики в связи с этим будут предприняты оперативные меры, сообщила 17 сентября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

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«Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике является напряжённой. Отмечается повышение количества новых случаев коронавирусной инфекции. Особо сложная ситуация наблюдается в Амгинском и Нюрбинском районах из-за достаточно большого круга распространения инфекции. В связи с этим, в этих районах будет приниматься ряд оперативных мер», — отметила Ольга Балабкина.

По её данным, за сутки в Якутии выявили 172 новых случаев заражения COVID-19 (днём ранее — 174), погибли четыре человека. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 51 505 якутян, скончались — 1132.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии COVID-19 добрался до отдалённых территорий республики, где сложно оказывать медицинскую помощь, рассказал глава Якутии Айсен Николаев на пресс-конференции. По его словам, самая сложная ситуация в тех населённых пунктах, где мало вакцинированных.