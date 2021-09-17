17 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 09:24 — REGNUM Заявление шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что США расширят своё военное присутствие в Австралии, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Австралии нынче неспокойно. Наверное, решили из Австралии накидать ракет по Китаю? Не с кенгуру же американцы собираются помогать воевать гражданам Австралии», — пишет Виталий Р.

Многие пользователи оказались крайне удивлены столь внезапным решением руководства Соединённых Штатов. Граждане не совсем понимают, какая такая необходимость побудила американцев увеличить своё военное присутствие на Австралийском континенте.

«А что, в Австралии неспокойно? Разве есть какая-то необходимость этой стране наращивать свой военный потенциал? Кто-то собрался на неё нападать? Или она на кого-то?» — задаётся вопросами Alex K.

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате засилья американской военщины Австралия только потеряет, ведь США делают всё лишь в собственных интересах, наживаясь на других государствах.

На пресс-конференции с австралийскими коллегами Defense.gov

На кой чёрт американцы свой контингент в Австралию направляют? Австралия и так полностью под их контролем! Всегда (была) их собственностью и без военного присутствия. Или же они решили выжать её до последней капельки, раз с Россией такой номер не прокатил?» — строит догадки Наталия Г.

Часть людей считает крайне нелепым, что военные США только-только со скандалом покинули Афганистан, но тут же решили окунуться в новую военную авантюру.

«Американцы только-только из Афганистана ушли, но тут же нашли новое место, где более спокойно можно вытаптывать лужайку. Настоящая проказа на теле планете», — написал Николай Н.

Ряд пользователей указывает на то, что американцы решили сделать из Австралии новый плацдарм для влияния на всё Южное полушарие.

Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 16.08.2021 г Defense.gov

«Ну вот не могут они никак никуда своих солдат пихать вечно. Из одного места ушли, так давай бегом в другое. Чувствуется, что второй Рамштайн готовится для базирования и переброски войск с агентурой, как это было в Германии. Да и Китаю на нервы там капать будут этим военным контингентом. Да и не только Китаю. Вследствие — очередная провокационная реформа США и переустройство региона вокруг Австралии», — считает Артём И.

Нашлись и те, кто уверены, что России пора следовать примеру США и тоже распространить своё военное влияние на ближайших и дальних направлениях.

«Отсель грозить мы будем шведу». Вообще-то тройственный союз англосаксов — это не НАТО, где лебедь, рак и щука. В дальнейшем могут подтянуть Канаду, Новую Зеландию. И с этим России нужно будет считаться. Российская Федерация могла бы тоже заключить военный союз славянских народов, куда вошли бы, помимо самой России, Белоруссия, Украина, а там и Сербию могли бы включить. Но как раз этот славянский союз скорее фантастичен, чем реалистичен. Живя в окружении врагов, России приходится отстаивать свою независимость (и даже побеждать) ценою огромных жертв, надеясь только на двух союзников — собственную армию и флот», — поделился своим мнением Камаз К.

Напомним, 16 сентября шеф Пентагона Ллойд Остин заявил на пресс-конференции с австралийскими коллегами о том, что США расширят своё военное присутствие в Австралии.