В Забайкалье построят временный мост за 21,5 млн рублей
Чита, 17 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Администрация городского поселения «Приисковское» Нерчинского района Забайкалья 17 сентября 2021 года подписала контракт на строительство мото-пешеходного временного моста в пгт. Приисковый. Контракт оценивается в 21,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Аукцион был признан несостоявшимся, и контракт предложили подписать единственному участнику. Его цена — 21 526 623,5 рубля.
«Подрядчик не предъявляет заказчику требования по компенсации удорожания материалов», — отмечается в договоре.
Работы должны завершить
Исполнителем стало ООО «Строительная компания «Феликс», созданное в сентябре 2009 года. Компания принадлежит Роберту Арутюняну и выступала подрядчиком около 40 госконтрактов на общую сумму более 650 млн рублей.