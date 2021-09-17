Чита, 17 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Администрация городского поселения «Приисковское» Нерчинского района Забайкалья 17 сентября 2021 года подписала контракт на строительство мото-пешеходного временного моста в пгт. Приисковый. Контракт оценивается в 21,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

(сс) ulleo Временная мера

Аукцион был признан несостоявшимся, и контракт предложили подписать единственному участнику. Его цена — 21 526 623,5 рубля.

«Подрядчик не предъявляет заказчику требования по компенсации удорожания материалов», — отмечается в договоре.

Работы должны завершить до 30.06.2022 года. Возводить объект будут в районе существующего пешеходного моста через реку Нерча от автомобильной дороги п. Приисковый до с. Михайловка. Гарантия на него составила восемь лет.

Исполнителем стало ООО «Строительная компания «Феликс», созданное в сентябре 2009 года. Компания принадлежит Роберту Арутюняну и выступала подрядчиком около 40 госконтрактов на общую сумму более 650 млн рублей.