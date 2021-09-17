Чебоксары, 17 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Чувашии механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались 25 тыс. человек. Такие данные приводит ЦИК республики.

Марина Каширская ИА REGNUM Урны для голосования

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Руководитель регионального избиркома Александр Цветков сообщил, что почти 11 тыс. жителей Чувашии будут голосовать за пределами Чувашии — там, где они сейчас пребывают:

«Эти люди прикрепились к избирательным участкам в других субъектах страны. Внутри республики голосовать не по месту регистрации планируют 14 тыс. человек».

В ЦИК Чувашии ссылаются на то, что миграция избирателей внутри республики «всегда была характерна» для региона, поясняя, что многие жители прописаны в сельской местности, но фактически живут в городах.

Напомним, для голосования в Чувашии подготовили порядка 4 млн бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии сформировано 1108 постоянных избирательных участков, которые откроются 17 сентября в 08:00. Голосование будет идти три дня. По итогам голосования в республике станут известны победители в двух одномандатных округах на выборах в Госдуму, будет сформирован Госсовет Чувашии и парламенты в Красноармейском и Шумерлинском муниципальных округах.