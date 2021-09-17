Чита, 17 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 769, причём 171 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 58 476 пациентов (+164 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1358 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 108 находятся в тяжёлом состоянии (+3 за сутки), 34 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 сутки).

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