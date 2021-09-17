Хабаровск, 17 сентября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Хабаровском крае инициирована новая мера социальной поддержки — семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, будут единовременно выплачивать до 7 млн рублей на улучшение жилищных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Google.Images Тройня

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С начала года в крае родились две тройни. Одна семья уже воспользовалась мерой поддержки, другая пока подыскивает подходящее жильё.

Отмечается, что семья может использовать единовременную выплату на приобретение одного жилого помещения, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Выплата предоставляется в размере фактической стоимости жилья, но не более 7 млн рублей.

Есть несколько условий для получения выплаты: необходимо прожить в Хабаровском крае не менее пяти лет до рождения детей. Также у семьи не должно быть в собственности более 18 кв. метров жилья на одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2022 году увеличат компенсационные выплаты малоимущим.