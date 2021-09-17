Южно-Сахалинск, 17 сентября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Минздрав Сахалинской области сообщил о том, что на территории Хабаровского края зарегистрированы завозные из Таджикистана случаи заражения полиомиелитом у детей, об этом написали на странице ведомства в Instagram.

CDC/ Dr. Fred Murphy, Электронная микрофотография вируса полиомиелита

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«Внимание, опасность! В связи с регистрацией завозных случаев полиомиелита у детей из Таджикистана на территории РФ объявлена подчищающая иммунизация от этого грозного заболевания для несовершеннолетних до 5 лет», — говорится в сообщении.

В самом островном регионе, детей которые прибыли с родителями из Таджикистана отправили на экстренную изоляцию, написало 17 сентября ИА «Сахалин и Курилы». По информации областного Роспотребнадзора, на родине их неправильно вакцинировали. На изоляции находятся 28 детей.

Информации о заразившихся жителях Сахалина пока нет.

Специалисты призывают сахалинцев вакцинировать детей от полиомиелита.

Как сообщало ИА REGNUM, второй уровень сложности получила чрезвычайная ситуация с распространением полиомиелита в Таджикистане. Об этом говорится в официальном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).