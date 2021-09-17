Киев, 17 сентября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Введение жестких мер за неуплату жилищно-коммунальных услуг на Украине на фоне высоких цен на газ можно сравнить с «капканом», заявила бывший депутат Рады Надежда Савченко 16 сентября в эфире телеканала «Первый независимый».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По ее мнению, если украинский президент Украины Владимир Зеленский решится на такой шаг, то «позавидует» экс-главе государства Виктору Януковичу.

«Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно «запустит» закон, по которому украинцев будут выкидывать за неуплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», — сказала политик.

Савченко задалась вопросом, смогут ли потребители на Украине покупать голубое топливо по рыночной стоимости в $1000 за одну тысячу кубометров. По ее словам, в стране хорошо понимают, что Зеленский будет позволять популистские высказывания и «бить кулачком», обещая не допустить повышения цен для граждан. Однако, экс-депутат считает, что разницу будут компенсировать из региональных бюджетов, из-за чего местные власти не смогут нормально работать.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября политик, сопредседатель украинской партии «Наш край» Александр Мазурчак заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине может оказаться стать самым сложным в истории страны, поскольку «почти половина городов и общин» рискует остаться без тепла.