Горно-Алтайск, , 07:33 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ в первый день, 17 сентября. По его словам, в начале рабочего дня он посетил избирательный участок №13 в здании Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы в Республике Алтай Правительство Республики Алтай

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Всего в регионе в 8 часов утра по местному времени открылись 236 избирательных участков. Кроме депутатов нижней палаты Федерального собрания, жителям предстоит выбрать депутата регионального парламента по одномандатному округу №25, 11 глав сельских поселений, а также депутатов районных и сельских советов.

Глава региона также призвал всех жителей Горного Алтая исполнить свой гражданский долг и прийти на избирательные участки.

Напомним, выборы будут проходить в течение трёх дней с 17 по 19 сентября.

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