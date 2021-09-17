Вашингтон, 17 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Представители Демпартии США у власти развалят страну за три года, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам экс-президента США, такой исход событий возможен, если республиканцам не удастся победить на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году и президентских выборах в 2024 году. По мнению Трампа, при нахождении у власти демократов «за три года от страны ничего не останется».

Также Трамп добавил, что за восемь месяцев нахождения Джо Байдена на посту главы государства ситуация в США ухудшилась, «как никогда до этого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал сделать американских граждан, любящих свою родину, счастливыми до президентских выборов 2024 года. Предполагается, что таким образом он намекнул на возможное участие в борьбе за пост главы государства.