Бразилиа, 17 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Право собак на компенсацию морального вреда, причинённого жестоким обращением хозяев признал суд бразильского штата Парана. Об этом 17 сентября сообщает издание O Antagonista.

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Статус «заинтересованной стороны» получили шестилетний золотистый ретривер по кличке Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо, наравне с НКО, представляющей интересы животных в суде. Присвоение такого статуса судом даёт право животным претендовать на получение моральной компенсации размером около $400.

Решение было принято судом единогласно, дело было отправлено на рассмотрение в первую инстанцию. Как пояснила юрист и зоозащитница Эвелин Палуду, судом был создан прецедент, который в будущем поможет отстаивать права и интересы других животных.

Ретривер Спайк и пойнтер Рембо были спасены полицией в августе прошлого года, после того, как хозяева собак оставили их одних дома. Животные были сильно измождены голодом и болезнями, для реабилитации их передали в местную организацию по защите животных. Хозяевам собак ответили отказом на требование вернуть питомцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Греции могут ужесточить закон о защите домашних животных.