Чита, , 07:28 — REGNUM Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который находится в Забайкальском крае в рамках рабочей поездки, принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы. Как сообщает 17 сентября пресс-служба правительства региона, для этого он выбрал избирательный участок №142 в Чите (он расположен в здании Центральной детской музыкальной школы имени Брониславы Григорьевны Павликовской).

WhatsApp Image 2021-09-17 at 12.56.28 Пресс-служба правительства Забайкалья

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«Я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа, я здесь бываю часто и во всех регионах. Для меня подготовка к выборам — собственно и есть процесс развития Дальнего Востока.

Мы помогаем строить новые школы, больницы, детские сады, дороги. Здесь реализуются тысячи новых инвестиционных проектов. Это и есть подготовка к выборам, на мой взгляд», — отметил Юрий Трутнев.

Он также пожелал забайкальцам, чтобы край стал комфортным, удобным для жизни, чтобы строилось новое жилье, приводились в порядок дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, избирком Забайкалья свидетельствует о высокой явке и хорошей организации выборного процесса в регионе.

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