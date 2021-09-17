Кызыл, 17 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в столице региона Кызыле (+20), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 58 заболевших мужчин — 26, женщин — 32. По возрасту: детей до 17 лет — 12, от 18 до 49 лет — 33, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 4», — отметили в оперштабе.

Общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 11 156.

В стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 250 больных, 62 из которых находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов. Занятость коечного фонда достигла 73,5% из 340 коек.