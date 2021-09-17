Ульяновск, 17 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 17 сентября, начались парламентские и губернаторские выборы, которые будут идти три дня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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Для проведения выборов в Ульяновской области сформировано 972 постоянных избирательных участка, из них видеонаблюдением охвачено 427 (44%). Трансляция изображения будет идти на специализированном служебном портале, доступ к нему получат кандидаты, партии, наблюдатели и избиркомы.

Техническими средствами подсчёта голосов будет оборудовано 140 избирательных участков, в том числе 71 комплект КОИБ установлен в Ульяновске.

С учётом трёхдневного голосования в областном избиркоме особое внимание уделяют обеспечению хранения избирательных бланков в дни голосования. Для этого используют сейф-пакеты, в которые 17 и 18 сентября в присутствии наблюдателей будут помещаться бюллетени, а вскроют их в Единый день голосования 19 сентября при подсчёте голосов.

К выборам в Госдуму в Ульяновской области изготовили почти 2 млн бюллетеней: один бланк избиратели получают для голосования за кандидатов по федеральному округу, один — по одномандатному. Всего в регионе сформировано два одномандатных округа.

На губернаторских выборах напечатано порядка 1 млн бюллетеней. Напомним, на главный пост в Ульяновской области претендуют четыре человека.