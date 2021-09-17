Биробиджан, 17 сентября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В детской областной больнице Еврейской автономии очень много тараканов. Родители вынуждены ночью отгонять их, чтобы не ползали по малышам, сообщают пользователи Instagram.

Raymond Zoller Таракан

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В соцсетях разместили видео, на которых видно, что тараканы ходят по стенам и мебели в палате.

«У меня подруга лежит второй день с ребёнком. Ребёнку годик она ночами не спит следит что бы не лазили по нему. Это не один, не два, их просто кишит. Позор больнице. Это же детское отделение», — написала пользователь с ником mariyadunyashenco93.

«Лежали тоже в детской. Отношение врачей и лечение отличное. Ноооо!!! как вспомню. Ночью только свет выключишь и смотришь по стенам поползли. Прям смотришь точки чёрные. Их очень много», — подтвердила yuliya.1705i.

«Лежала дочь одна, говорила, что тараканы под матрацами живут, все разговоры были про тараканов», — поделилась katt_lapa.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние системы здравоохранения в ЕАО в целом оставляет желать лучшего. Ранее люди жаловались, что коронавирусным больным приходится ждать визита враче по три недели, а госпитализации — добиваться с боем. Кроме того, жители региона сообщают о плохой работе колл-центра поликлиники в Биробиджане и отмену приёма у терапевтов в связи со сложной обстановкой по COVID-19.