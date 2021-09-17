Москва, 17 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В 8:00 по московскому времени открылись избирательные участки в Москве, передаёт 17 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Kuvasato Голосование

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Жители столицы смогут проголосовать на выборах в Государственную думу VIII созыва, довыборах в Мосгордуму, а также на муниципальных выборах в Щукине.

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Одновременно с открытием участков началось онлайн-голосование. Оно доступно для москвичей, заранее написавших заявление и получивших соответствующее право. Всего такой возможностью могут воспользоваться свыше 2 млн человек.

Депутатов Государственной думы выбирают по смешанной системе — партийным спискам и избирательным округам. Голосование проводится в течение трёх дней.