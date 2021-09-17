Улан-Удэ, 17 сентября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Бурятии число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 1810. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончался ещё один носитель коронавируса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

В настоящее время в стационарах республики лечатся 351 пациент, из которых 45 находятся в реанимации. 23 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 429 коек: занято — 351, свободно — 78 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,8%», — отметили в оперштабе.

На амбулаторном лечении по состоянию на 17 сентября остаются 973 человека.