Чита, 17 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Избирком Забайкалья свидетельствует о высокой явке и хорошей организации выборного процесса в регионе. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба правительства края.

Kamgov.ru На выборах

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Отмечается также, что на участках работают 3548 наблюдателей: 599 — от кандидатов, 2098 — от партий, 851 — общественные организации.

«Это рекордное количество наблюдателей за все время. Хочется отметить, что нерассмотренных жалоб не осталось, в День голосования мы вошли без жалоб», — пояснила председатель избирательной комиссии Светлана Судакова.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Забайкальского края с 17 по 19 сентября участвуют не только выборах депутатов Государственной думы. Им предстоит определиться также с руководителями муниципальной власти.

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