Владивосток, 17 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Приморье до конца 2021 года дополнительно отремонтируют ещё 36 км дорог — 500 млн выделены из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

Читайте также: В Приморье завершили строительство развязки на трассе к Находке

Модернизацию улично-дорожной сети проведут в Лесозаводском городском округе, Пограничном и Тернейском муниципальных округах, Надеждинском районе.

«Участки включены в план ремонта на основе пожеланий жителей. Это важные дорожные артерии, через которые проходит значительный объем транспорта», — пояснили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае сделали и сдали в эксплуатацию новую автотранспортную развязку на строящейся трассеВладивосток — Находка — порт Восточный в районе посёлка Силинский.