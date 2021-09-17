Чебоксары, 17 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 17 сентября, начались парламентские выборы, которые будут идти три дня. В республике состоятся выборы депутатов трёх уровней, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Голосование

Избирательные участки будут открыты 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 20 вечера. Всего в республике сформировано 1108 постоянных избирательных участков, в том числе на 350 участках видеонаблюдение будет идти в онлайн-режиме, на остальных 758 участках — в режиме записи.

Читайте также:Онлайн-наблюдением охватят треть избирательных участков в Чувашии

Наблюдать за выборами в онлайн-режиме смогут только наблюдатели, кандидаты и политические партии, в том числе в удалённом режиме.

В республике будут выбирать депутатов Госдумы и Госсовета, также состоятся парламентские выборы в двух вновь сформированных муниципальных округах и пройдут довыборы.

За места в Госдуме будут бороться 14 партий. В двух одномандатных округах в Чувашии на выборы в нижнюю палату парламента России зарегистрированы 17 кандидатов от десяти партий: восемь человек будут бороться за мандаты по Канашскому избирательному округу № 37, остальные девять претендентов — по Чебоксарскому одномандатному округу № 38.

На выборах в Госсовет Чувашии представлены кандидаты от десяти партий. Всего зарегистрировано 575 кандидатов, из них 105 — по одномандатным округам, 470 — по партийным спискам. В избиркоме отмечают, что в каждом одномандатном округе — от четырёх до пяти кандидатов, из них четыре претендента представляют парламентские партии.

Напомним, что Государственный совет республики формируется по смешанной избирательной системе: 22 депутата избираются по партийным спискам, остальные 22 — по одномандатным округам.

Как сообщало ИА REGNUM, для голосования в Чувашии подготовили порядка 4 млн бюллетеней. Что касается муниципального уровня, то в Чувашии выбирают депутатов вновь сформированных Красноармейского и Шумерлинского муниципальных округов. В Красноармейском округе интересы народа будут представлять 15 парламентариев, в Шумерлинском — 17.