Сургут, Югра, 17 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) задержан инженер по эксплуатации зданий и сооружений одного из медицинских учреждений города за взятку от от директора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО Взятка для инженера

По версии следствия, 54-летний инженер получил от директора коммерческой организации взятку в сумме 50 тысяч рублей за беспрепятственную приёмку и подписание актов выполненных работ по госконтракту на техническое обслуживание и текущий ремонт очистных сооружений. Гражданин задержан сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре с поличным.

Он подозревается в совершении преступления по ч.2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выявление возможных иных фактов преступной деятельности инженера.